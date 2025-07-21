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«Лейкерс» интересовались Кентавиусом Колдуэлл-Поупом и Донте Дивинченцо

«Лейкерс» рассматривали несколько вариантов по позиции защитника.

По сообщению репортера Бретта Сигела, клуб интересовался возможностью приобретения Кентавиуса Колдуэлл-Поупа и Донте Дивинченцо.

«Миннесота» моментально отказалась от обсуждения сделки по Дивинченцо.

Колдуэлл-Поуп попал в поле зрения команды после перехода в «Мемфис» в результате трансфера Десмонда Бэйна. Защитник 4 сезона выступал за команду из Лос-Анджелеса и помог ей завоевать титул в 2020 году.

В итоге «Лейкерс» подписали Маркуса Смарта, который склонялся в сторону «Санз», но изменил мнение после обсуждения ситуации с Лукой Дончичем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
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