«Лейкерс» интересовались Кентавиусом Колдуэлл-Поупом и Донте Дивинченцо
«Лейкерс» рассматривали несколько вариантов по позиции защитника.
По сообщению репортера Бретта Сигела, клуб интересовался возможностью приобретения Кентавиуса Колдуэлл-Поупа и Донте Дивинченцо.
«Миннесота» моментально отказалась от обсуждения сделки по Дивинченцо.
Колдуэлл-Поуп попал в поле зрения команды после перехода в «Мемфис» в результате трансфера Десмонда Бэйна. Защитник 4 сезона выступал за команду из Лос-Анджелеса и помог ей завоевать титул в 2020 году.
В итоге «Лейкерс» подписали Маркуса Смарта, который склонялся в сторону «Санз», но изменил мнение после обсуждения ситуации с Лукой Дончичем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
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