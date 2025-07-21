«Лейкерс» интересовались Кентавиусом Колдуэлл-Поупом и Донте Дивинченцо

«Лейкерс» рассматривали несколько вариантов по позиции защитника.

По сообщению репортера Бретта Сигела, клуб интересовался возможностью приобретения Кентавиуса Колдуэлл-Поупа и Донте Дивинченцо .

«Миннесота» моментально отказалась от обсуждения сделки по Дивинченцо.

Колдуэлл-Поуп попал в поле зрения команды после перехода в «Мемфис» в результате трансфера Десмонда Бэйна. Защитник 4 сезона выступал за команду из Лос-Анджелеса и помог ей завоевать титул в 2020 году.

В итоге «Лейкерс » подписали Маркуса Смарта , который склонялся в сторону «Санз», но изменил мнение после обсуждения ситуации с Лукой Дончичем .