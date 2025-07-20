ЧЕ-2025. Юноши (U20). 1/2 финала. Сербия уступила Италии, Литва обыграла Францию
Сегодня продолжился плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.
Италия разобралась с Сербией, Франция уступила Литве.
Чемпионат Европы
Юноши (U20)
Ираклион, Греция
Плей-офф
1/2 финала
Италия – Сербия – 85:78 (27:18, 14:17, 24:13, 20:30)
19 июля. 18:00
Литва – Франция – 81:71 (24:30, 16:12, 23:12, 18:17)
19 июля. 20:30
За 5-8 места
Израиль – Испания – 82:69 (22:8, 19:13, 29:26, 11:22)
19 июля. 13:00
Словения – Греция – 60:82 (18:18, 5:21, 26:24, 11:19)
19 июля. 15:30
За 9-16 места
Румыния – Чехия – 61:75 (14:19, 13:22, 25:18, 9:16)
19 июля. 18:00
Польша – Бельгия – 81:64 (17:17, 18:16, 23:17, 23:14)
19 июля. 20.30
За 13-16 места
Исландия – Украина – 88:67 (29:6, 29:21, 13:20, 17:20)
19 июля. 13.00
Германия – Финляндия – 82:81 (14:17, 22:22, 23:15, 23:27)
19 июля. 15.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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