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ЧЕ-2025. Юноши (U20). 1/2 финала. Сербия уступила Италии, Литва обыграла Францию

Сегодня продолжился плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.

Италия разобралась с Сербией, Франция уступила Литве.

Чемпионат Европы

Юноши (U20)

Ираклион, Греция

Плей-офф

1/2 финала

Италия – Сербия – 85:78 (27:18, 14:17, 24:13, 20:30)

19 июля. 18:00

Литва – Франция – 81:71 (24:30, 16:12, 23:12, 18:17)

19 июля. 20:30

За 5-8 места

Израиль – Испания – 82:69 (22:8, 19:13, 29:26, 11:22)

19 июля. 13:00

Словения – Греция – 60:82 (18:18, 5:21, 26:24, 11:19)

19 июля. 15:30

За 9-16 места

Румыния – Чехия – 61:75 (14:19, 13:22, 25:18, 9:16)

19 июля. 18:00

Польша – Бельгия – 81:64 (17:17, 18:16, 23:17, 23:14)

19 июля. 20.30

За 13-16 места

Исландия – Украина – 88:67 (29:6, 29:21, 13:20, 17:20)

19 июля. 13.00

Германия – Финляндия – 82:81 (14:17, 22:22, 23:15, 23:27)

19 июля. 15.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
молодежный ЧЕ-2025
результаты
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