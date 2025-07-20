ЧЕ-2025. Юноши (U20). 1/2 финала. Сербия уступила Италии, Литва обыграла Францию

Сегодня продолжился плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.

Италия разобралась с Сербией, Франция уступила Литве. Чемпионат Европы Юноши (U20) Ираклион, Греция Плей-офф 1/2 финала Италия – Сербия – 85:78 (27:18, 14:17, 24:13, 20:30) 19 июля. 18:00 Литва – Франция – 81:71 (24:30, 16:12, 23:12, 18:17) 19 июля. 20:30 За 5-8 места Израиль – Испания – 82:69 (22:8, 19:13, 29:26, 11:22) 19 июля. 13:00 Словения – Греция – 60:82 (18:18, 5:21, 26:24, 11:19) 19 июля. 15:30 За 9-16 места Румыния – Чехия – 61:75 (14:19, 13:22, 25:18, 9:16) 19 июля. 18:00 Польша – Бельгия – 81:64 (17:17, 18:16, 23:17, 23:14) 19 июля . 20.30 За 13-16 места Исландия – Украина – 88:67 (29:6, 29:21, 13:20, 17:20) 19 июля . 13.00 Германия – Финляндия – 82:81 (14:17, 22:22, 23:15, 23:27) 19 июля . 15.30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.