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Иман Шамперт: «Играть с Леброном действительно отстойно»

Шамперт рассказал, почему играть с Джеймсом в одной команде может быть неприятно.

Ранее другой бывший партнер по команде Леброна Джеймса, Ричард Джефферсон, признался, что выступать за один клуб с Джеймском «было отстойно», потому что от команды всегда ждали только чемпионства.

«Если говорить в контексте, то да, это действительно отстойно. Поддержу Ричарда в том, что с этим связаны невероятное давление и необходимость всегда находиться в режиме «победа любой ценой».

Не знаю, почему это так преподносится, но от Леброна всегда ждут, что он будет на вершине лиги, что он выиграет титул. Он сделает все, чтобы вы могли проявить себя, но вы должны быть готовы к жертвам. Если ты где-то набирал 20 очков за матч, то теперь тебе нужно будет довольствоваться 12.

У меня был момент, когда после хорошей игры в плей-офф я думал: «Отлично, в следующем матче нам точно нарисуют пару розыгрышей под меня». Но Тай Лю сказал: «Э не, Шамп. Мы рады, что выиграли матч. Но иди-ка в угол, жди передачу, продолжай защищаться как сумасшедший, нам не нужно, чтобы ты был бомбардиром».

Мне, как молодому игроку, который хочет развиваться, было сложно это принять», – рассказал баскетболист.

Иман Шамперт был одним из ролевых игроков в составе «Кэвальерс» Леброна Джеймса, выигравших титул в 2016 году. В том плей-офф Шамперт в среднем набирал 3,3 очка, 2,2 подбора, 0,8 передачи, 0,5 перехвата и 0,1 блок-шота за игру.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал ESPN
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