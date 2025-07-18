«Торонто», «Оклахома», «Шарлотт» и «Сакраменто» сыграют в 1/2 финала Летней лиги в Лас-Вегасе
Определились участники плей-офф Летней лиги.
Шесть команд завершили первую стадию турнира без поражений. 4 участника плей-офф определялись по общей разнице очков и наибольшему их количеству.
В полуфинале «Торонто» (1) сыграет с «Сакраменто», а «Оклахома» (2) – с «Шарлотт» (3).
Остальные команды проведут еще один дополнительный матч.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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