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Дэрил Мори о потере Гершона Ябуселе: «Отстой, но нам надо сохранить Квентина Граймса»

Дэрил Мори прокомментировал ситуацию с Гершоном Ябуселе.

Форвард вышел на рынок свободных агентов и оказался в «Никс» с контрактом на 2 года и зарплатой в 5,69 миллиона.

«Да, это отстой. Но структура нашей платежки сыграла против нас в этой ситуации. Мы предложили максимум, который позволял нам сохранить ограниченно свободного агента Квентина Граймса.

Наше предложение было выше минимального. Но ниже того, что он в итоге получил», – поделился президент «Сиксерс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кита Помпи
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