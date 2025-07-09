Джефф Тиг: «Кобе Брайант был не так хорош в защите»

Джефф Тиг заявил, что Брайант был не таким хорошим защитником, как считалось.

«Я вам кое-что скажу о символических сборных по защите: они просто включают туда кого попало. Например, если ты попал туда один-два раза, три раза, тебя просто начинают туда включать. Раз 12.

Я играл против Кобе. Он был не так хорош в защите. Да, может, первые четыре-пять лет так и было. После этого он уже не так хорошо защищался. Пойдите посмотрите. Пол Пирс был крут в защите. Джо Джонсон был крут», – рассказал бывший игрок НБА .

Легенда «Лейкерс» Кобе Брайант девять раз за карьеру был включен в первую символическую пятерку по защите и три раза – во вторую.