Джейк Ларэвиа о переходе в «Лейкерс»: «Решал, где я могу лучше всего подойти, расширить свою роль и развиваться»

Джейк Ларэвиа поделился причинами выбора клуба.

23-летний форвард присоединился к «Лейкерс» после «небольшого аукциона» между несколькими клубами НБА.

«Пытался решить, где я могу лучше всего подойти, расширить свою роль на площадке и продолжить развиваться. Думаю, что прогресс в «Лейкерс» будет великолепным. Нынешнее состояние команды является для меня наиболее подходящим.

Я довольно универсален по своим навыкам. Могу растягивать пространство, действовать от Леброна, Луки и Остина Ривза. В защите могу брать на себя сложнейших соперников. Занимаюсь развитием этого компонента своей игры.

Люблю выкладываться на площадке. Даже если бросок не идет, я всегда приношу в игру свою энергию. Никогда не сдаюсь в середине владения. Люблю баскетбол», – поделился Ларэвиа.