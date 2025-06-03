Деррик Роуз: «Сейчас мой величайший игрок всех времен – Айзейя Томас»
Деррик Роуз считает Айзейю Томаса величайшим игроком в истории.
«Сейчас мой величайший игрок всех времен – Айзейя Томас, потому что он из Чикаго. Единственный парень, который победил Мэджика Джонсона, Майка Джордана и Лэрри Берда, находившихся на пике карьеры, с ростом 190 сантиметров. Это по-чикагски.
Раньше я называл Джордана, но это не Джордан. Я называл его, потому что меня заинтересовала его история и то, как он побеждал. Но я не атакующий защитник. Я не умею набирать очки так, как он. Я просто восхищался его историей», – сказал MVP сезона-2010/11.
Кто станет чемпионом НБА?4880 голосов
Оклахома
Индиана
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: HoopsHype
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости