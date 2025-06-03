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Деррик Роуз: «Сейчас мой величайший игрок всех времен – Айзейя Томас»

Деррик Роуз считает Айзейю Томаса величайшим игроком в истории.

«Сейчас мой величайший игрок всех времен – Айзейя Томас, потому что он из Чикаго. Единственный парень, который победил Мэджика Джонсона, Майка Джордана и Лэрри Берда, находившихся на пике карьеры, с ростом 190 сантиметров. Это по-чикагски.

Раньше я называл Джордана, но это не Джордан. Я называл его, потому что меня заинтересовала его история и то, как он побеждал. Но я не атакующий защитник. Я не умею набирать очки так, как он. Я просто восхищался его историей», – сказал MVP сезона-2010/11.

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ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: HoopsHype
logoДеррик Роуз
logoЧикаго
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