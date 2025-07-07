«Финикс» отчислил Дэйкуона Плаудена, полученного в сделке по Кевину Дюрэнту

Форвард недолго пробыл игроком «Санс».

«Финикс » расторг двусторонний договор с Дэйкуоном Плауденом (26 лет, 198 см).

Баскетболист перешел из «Хоукс» в «Санс» в результате 7-сторонней сделки по Кевину Дюрэнту.

В прошлом сезоне форвард принял участие в 6 матчах «Атланты», набирая в среднем 7,2 очка и 1,8 подбора за 12 минут на паркете. В G-лиге его показатели составили 15,4 очка и 4,3 подбора за 29 игр.