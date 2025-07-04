НБА прогнозирует относительно низкий рост потолка зарплат на сезон-2026/27 на 7% до 165 миллионов

Рост потолка зарплат в НБА замедлится.

По прогнозам лиги, к следующему лету он увеличится на 7%, ниже прописанного в коллективном соглашении ограничения в 10%. Предварительная оценка потолка – 165 миллионов. Налоговый уровень – 200 миллионов.

Этот прогноз повлиял на поведение команд в межсезонье. Коллективное соглашение позволяет баскетболистам получать сезонное повышение в рамках продлений контрактов по правам Берда до 8%, что будет опережать рост потолка.

По информации репортера Кита Смита (Spotrac), команды стали осторожнее относиться к долгосрочным соглашениям и изменили подход к продлениям новичков с драфта-2022 и переговорам с ограниченно свободными агентами.

На сезон-2025/26 потолок зарплат вырос на 10% и составляет 154,647 миллиона долларов. Налоговая зона – 187,895 миллиона.