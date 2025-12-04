Джейлен Браун, скорее всего, не сыграет против «Уизардс» из-за плохого самочувствия

«Селтикс» рискуют провести матч с «Уизардс» без своей главной звезды.

Звездный форвард «Бостона» Джейлен Браун с высокой долей вероятности пропустит матч с «Вашингтоном» в четверг из-за плохого самочувствия.

Браун в среднем набирает по 29,0 очка, 6,0 подбора, 4,8 передачи и 1,1 перехвата за игру в 21 матче сезона. «Селтикс» имеют результат 12-9.