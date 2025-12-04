Результативная игра Кевина Портера (26 очков) позволила «Бакс» справиться с «Пистонс» без Янниса Адетокумбо

Кевин Портер успешно вернулся после травмы.

Разыгрывающий «Милуоки » Кевин Портер провел 3-й матч после выздоровления голеностопа. В прошлой игре на его счету 30 очков. В этот раз Портер взял на себя лидирующую роль после выбывания форварда Янниса Адетокумбо на первых минутах встречи с лидером Востока.

Портер набрал 26 очков и 7 передач при 7 потерях. Защитник реализовал 8 из 18 бросков с игры, 3 из 8 трехочковых и 7 из 7 штрафных.

«Бакс» справились с «Пистонс» – 113:109.