«Торонто» предложил «Бостону» 9-й пик в обмен на Деррика Уайта

«Торонто» пытается заполучить защитника «Бостона».

«Рэпторс» ведут переговоры с «Селтикс» по поводу возможного обмена защитника Деррика Уайта . Согласно источникам, предложение канадского клуба построено вокруг 9-го пика на драфте 2025 года.

Ожидается, что если «Рэпторс» удастся заключить сделку по Уайту в ближайшие часы перед драфтом, они сделают это с привлечением других команд в рамках многостороннего обмена.