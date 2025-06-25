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«Торонто» предложил «Бостону» 9-й пик в обмен на Деррика Уайта

«Торонто» пытается заполучить защитника «Бостона».

«Рэпторс» ведут переговоры с «Селтикс» по поводу возможного обмена защитника Деррика Уайта. Согласно источникам, предложение канадского клуба построено вокруг 9-го пика на драфте 2025 года.

Ожидается, что если «Рэпторс» удастся заключить сделку по Уайту в ближайшие часы перед драфтом, они сделают это с привлечением других команд в рамках многостороннего обмена.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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