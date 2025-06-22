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Яннис Папапетру завершил карьеру в 31 год

Яннис Папапетру объявил о завершении карьеры.

Форвард «Панатинаикоса» Яннис Папапетру завершил карьеру в возрасте 31 года, опубликовав заявление в социальных сетях.  Чемпион Евролиги 2024 года в составе «Пао» сослался на медицинские причины.

«Два года назад, в октябре 2023 года, когда я ехал в Катар на операцию на колене, мне впервые пришла в голову мысль: возможно, мой путь баскетболиста подходит к концу. Врачи пытались подбодрить меня, но сигналы уже были. Почти два года спустя, после долгих размышлений и множества искренних разговоров, а также при поддержке моей семьи и людей, которых я люблю и которым доверяю, эта мысль превратилась в решение. С огромной благодарностью за это путешествие сегодня настал день, чтобы закрыть эту прекрасную главу моей жизни», – написал Папапетру.

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ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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