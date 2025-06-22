Айзейя Хартенштайн: «Вся моя карьера была одной большой «седьмой игрой»

Центровой «Тандер» рассказал, что помогает ему сохранять хладнокровие.

«Как сказал Алекс Карузо перед прошлой 7-й игрой – вся моя карьера, по сути, была одной большой «седьмой игрой».

Как бы странно это ни звучало, я, возможно, больше нервничал перед первым тренировочным лагерем, когда у меня был пробный контракт, чем сейчас. Тогда я, по сути, боролся за свою карьеру. Именно такие моменты, которые в тот момент кажутся непонятными, помогают сейчас справляться с тем, через что я прохожу», – сказал Хартештайн.

Айзейя Хартештайн был выбран «Хьюстоном» под 43-м номером на драфте 2017 года. Первые три года карьеры он провел, в основном выступая в G-лиге.