Видео
2

Джеймс Харден появился на фестивале в образе Халка Хогана

Защитник «Клипперс» примерил на себя костюм знаменитого рестлера.

На фестивале Fanatics Fest Харден предстал перед публикой в образе Халка Хогана.

Харден вышел под трек «Real American», облаченный в знаменитые желтое боа из перьев и красную бандану.

Fanatics Fest – это фестиваль, организованнй компанией Fanatics, одним из крупнейших мировых ритейлеров спортивной атрибутики и коллекционных товаров, на котором собираются спортсмены, коллекционеры, художники и фанаты.

Так кто все же будет чемпионом НБА?1205 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
logoДжеймс Харден
logoКлипперс
logoХалк Хоган
logoНБА
logoБаскетбол - видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Цепь обменов превратила «Оклахому»-2012 в «Оклахому»-2025. Меньше всего принес Дюрэнт
2919 июня, 20:20
Джеймс Харден и «Клипперс» заинтересованы в продолжении сотрудничества до конца сезона-2026/27
15 июня, 04:30
Кендрик Перкинс: «Я предпочту «Тандер» 2025 года нашей команде из 2012»
1531 мая, 06:40
Главные новости
Джейлен Уильямс: «Карлайл, без сомнения, великий тренер. Но Дэйгнолт тоже прогрессирует в противостоянии с ним»
257 минут назад
Паскаль Сиакам: «От Кавая я научился быть хладнокровным»
1сегодня, 06:15
«Мемфис» нацелен на продление контракта с Джареном Джексоном-младшим и сохранение Санти Альдамы
сегодня, 05:50
Виктор Вембаньяма: «Грегг Попович трудится усерднее, чем большинство спортсменов в мире»
1сегодня, 05:25
«Чикаго» и «Майами» заинтересованы в Джонатане Куминге, «наиболее вероятным исходом» остается возвращение форварда в «Голден Стэйт»
5сегодня, 04:41
Женская НБА. 12 очков, 8 подборов и 3 перехвата Марии Клюндиковой помогли «Миннесоте» разобраться с «Лос-Анджелесом», «Финикс» выиграл у «Чикаго» в гостях
1сегодня, 04:11
Евробаскет-2025. Женщины. Франция разгромила Швейцарию с разницей «+74», Турция была сильнее Греции и другие результаты
7вчера, 21:19
Виктор Вембаньяма о храме Шаолинь: «Максимально отличалось от того, к чему я привык»
7вчера, 21:15
Пэт Коннотон воспользовался опцией продления контракта на сезон-2025/26
1вчера, 20:36
Том Брэди о Леброне Джеймсе: «Вы являетесь свидетелями величайшего игрока в истории, и я надеюсь, вы это цените»
38вчера, 19:45
Ко всем новостям
Последние новости
Кэйсон Уоллес – второй в истории плей-офф НБА по количеству перехватов среди 21-летних
25 минут назад
«Нью-Йорк», вероятно, наймет нового главного тренера только после драфта
сегодня, 05:04
«Барселона» подписала однолетний контракт с Майлзом Кэйлом
вчера, 20:47
Чемпионат Турции. Финал. «Бешикташ» обыграл «Фенербахче» в 3-м матче серии (1-2)
вчера, 20:05
Саша Обрадович не станет следующим главным тренером «Басконии»
вчера, 17:55
«Анадолу Эфес» проявляет интерес к Исааку Бонгу, «Партизан» добивается продления контракта
вчера, 17:45
«Валенсия» отдала Альваро Карденаса в аренду в «Перистери»
вчера, 17:38
Чемпионат Литвы. Финал. «Жальгирис» победил «Ритас» (3-2) и завоевал 25-й титул чемпиона
2вчера, 17:14
Наталия Фураева: «Андреас Пистиолис назвал Курбанова и Антонова носителями чемпионской ДНК»
1вчера, 16:45
Энджел Риз прибыла на матч в стильном наряде
3вчера, 16:31Видео