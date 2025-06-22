Джеймс Харден появился на фестивале в образе Халка Хогана
Защитник «Клипперс» примерил на себя костюм знаменитого рестлера.
На фестивале Fanatics Fest Харден предстал перед публикой в образе Халка Хогана.
Харден вышел под трек «Real American», облаченный в знаменитые желтое боа из перьев и красную бандану.
Fanatics Fest – это фестиваль, организованнй компанией Fanatics, одним из крупнейших мировых ритейлеров спортивной атрибутики и коллекционных товаров, на котором собираются спортсмены, коллекционеры, художники и фанаты.
Так кто все же будет чемпионом НБА?1205 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
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