Джеймс Харден появился на фестивале в образе Халка Хогана

Защитник «Клипперс» примерил на себя костюм знаменитого рестлера.

На фестивале Fanatics Fest Харден предстал перед публикой в образе Халка Хогана.

Харден вышел под трек «Real American», облаченный в знаменитые желтое боа из перьев и красную бандану.

Fanatics Fest – это фестиваль, организованнй компанией Fanatics, одним из крупнейших мировых ритейлеров спортивной атрибутики и коллекционных товаров, на котором собираются спортсмены, коллекционеры, художники и фанаты.