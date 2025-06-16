«Сперс» пытаются заполучить ассистента Джейсона Кидда Шона Суини в штаб Митча Джонсона

«Сан-Антонио» пытается усилить тренерскую команду.

Организация пытается переманить Шона Суини из «Далласа» на должность первого помощника Митча Джонсона.

Суини уже претендовал на должность главного тренера в НБА.

Специалист начал карьеру в НБА в «Нетс» в 2011 году. Суини поработал ассистентом Кидда в «Бруклине», «Милуоки» и «Далласе» (2021 и до настоящего времени), а также в штабе Дуэйна Кейси в Детройте (2018-2021).