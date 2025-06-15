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Адвокат семьи Янниса Тиммы: «Все имущество достается Анне Седоковой. Это кабальный брачный договор»

Стали известны подробности брачного договора Яниса Тиммы с Анной Седоковой.

«Так как она вдова, то все имущество достается ей. Я хочу это оспорить.

Три года назад в Майами Седокова и Тимма заключили брачный контракт. В нем указано, что все недвижимое имущество, а также все имущество, не изъятое из гражданского оборота, которое накопили супруги до свадьбы, которое было ими приобретено в браке и которое будет приобретено после расторжения брака, принадлежит Анне Владимировне Седоковой. Там говорится, что все споры рассматриваются по законодательству РФ. Однако договор был заключен в США, чтобы здесь никто ничего не узнал.

Мы считаем, что были нарушены основные законы РФ при заключении брачного договора: не проверена дееспособность, не проверена правоспособность, а сам договор был заключен ненадлежащим нотариусом. В США есть разные нотариусы, а этот контракт был заключен публичным нотариусом. Публичный нотариус в Америке – это работник ЖЭКа у нас.

У Тиммы, когда он приехал в Россию, на счету в банке было около 2 млн евро. Также у Янниса был шикарный контракт с «Химками», где он зарабатывал 140 000 евро в месяц. В США на Яниса были зарегистрированы несколько юридических лиц, которые по контракту теперь также принадлежат Седоковой. Тимма распродал все имущество в Риге: двухэтажный кондоминиум с земельным участком, квартиру, а также две элитные машины. Это все примерно стоит 1 млн евро. После они уехали в Майами, где 25 мая 2022 года и заключили этот договор. По законодательству РФ, это кабальный договор, такая формулировка неприемлема. Седокова знала, что он никогда не будет это оспаривать, потому что очень ее любит.

Как можно прожить с человеком 5 лет и даже трусов ему не принести после его смерти? Тимма приехал в Ригу голый в пластиковом мешке. Седокова не дала никаких денег семье. У нее было условие, чтобы отослать тело в Латвию, чтобы семья про нее не говорила ничего плохого и чтобы сказала, что она помогла им материально», – рассказала адвокат Маргарита Гаврилова в передаче «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Тело 32‑летнего экс-игрока «Химок», УНИКСа и «Зенита» было обнаружено в ночь на 17 декабря 2024 года в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Следственная проверка установила, что Тимма покончил с собой, иные версии не подтвердились.

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МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НТВ
Янис Тимма
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