Юрист Екатерина Гордон о смерти Яниса Тиммы: «Человечески какая-то доля вины на Анне Седоковой, вероятно, есть»

Екатерина Гордон ответила, есть ли вина Анны Седоковой в смерти Яниса Тиммы.

«Сейчас я ей больше сочувствую. Даже не столько из-за Яниса Тиммы , потому что считаю, человечески какая-то доля вины на ней, вероятно, есть, потому что я знаю, о чем были последние переписки Яниса», – сказала юрист в шоу «В гостях у Ханги».

Тело 32‑летнего экс-игрока «Химок», УНИКСа и «Зенита» было обнаружено в ночь на 17 декабря 2024 года в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Следственная проверка установила, что Тимма покончил с собой, иные версии не подтвердились.