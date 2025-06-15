Юрист Екатерина Гордон о смерти Яниса Тиммы: «Человечески какая-то доля вины на Анне Седоковой, вероятно, есть»
Екатерина Гордон ответила, есть ли вина Анны Седоковой в смерти Яниса Тиммы.
«Сейчас я ей больше сочувствую. Даже не столько из-за Яниса Тиммы, потому что считаю, человечески какая-то доля вины на ней, вероятно, есть, потому что я знаю, о чем были последние переписки Яниса», – сказала юрист в шоу «В гостях у Ханги».
Тело 32‑летнего экс-игрока «Химок», УНИКСа и «Зенита» было обнаружено в ночь на 17 декабря 2024 года в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Следственная проверка установила, что Тимма покончил с собой, иные версии не подтвердились.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал «В гостях у Ханги»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости