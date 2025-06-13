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Майкл Джордан «воодушевлен и полностью вовлечен» в будущее сотрудничество с телеканалом NBC

Спортивный комментатор поделился слухами о Майкле Джордане.

Легендарный баскетболист предварительно договорился о сотрудничестве с телеканалом NBC, который возобновит трансляции НБА со следующего сезона.

Спортивный комментатор NBC Ноа Игл поделился имеющейся у него информацией.

«Мне сказали, что он действительно воодушевлен. Джон Миллер – спортивный гуру канала – давно знаком с Майклом со времен NBA на NBC, когда тот брал свои титулы. Они стали только ближе со временем. Знаю, что Джон сильно поспособствовал успеху переговоров.

Я спросил его, действительно ли Майкл готов к этому сотрудничеству. И он ответил: «Да, он полностью вовлечен».

Не знаю, что он будет делать, но я счастлив тому, что моим коллегой будет лучший игрок всех времен», – заключил Игл.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Awful Announcing
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