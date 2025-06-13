Майкл Джордан «воодушевлен и полностью вовлечен» в будущее сотрудничество с телеканалом NBC
Спортивный комментатор поделился слухами о Майкле Джордане.
Легендарный баскетболист предварительно договорился о сотрудничестве с телеканалом NBC, который возобновит трансляции НБА со следующего сезона.
Спортивный комментатор NBC Ноа Игл поделился имеющейся у него информацией.
«Мне сказали, что он действительно воодушевлен. Джон Миллер – спортивный гуру канала – давно знаком с Майклом со времен NBA на NBC, когда тот брал свои титулы. Они стали только ближе со временем. Знаю, что Джон сильно поспособствовал успеху переговоров.
Я спросил его, действительно ли Майкл готов к этому сотрудничеству. И он ответил: «Да, он полностью вовлечен».
Не знаю, что он будет делать, но я счастлив тому, что моим коллегой будет лучший игрок всех времен», – заключил Игл.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
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Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Awful Announcing
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