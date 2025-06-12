Майк Браун и Тэйлор Дженкинс – кандидаты на должность главного тренера «Никс»
«Никс» проявляют интерес к Майку Брауну и Тэйлору Дженкинсу.
«По словам источников в лиге, «Никс» уделяют повышенное внимание двум бывшим тренерам, на собеседование с которыми не требуется разрешение: Майку Брауну (бывший главный тренер «Сакраменто») и Тэйлору Дженкинсу («Мемфис»).
Конечно, вскоре могут появиться и другие имена доступных главных тренеров, поскольку «Никс» планируют завершить подготовку списка в ближайшие дни», – пишет журналист The Athletic Сэм Эмик.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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