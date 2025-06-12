Эмилиано Лескано выиграл матч невероятным броском через всю площадку во втором дивизионе чемпионата Аргентины
Эмилиано Лескано сотворил чудо в матче плей-офф аргентинской лиги.
Игрок «Ферро Карриль Оэсте» из Буэнос-Айреса выиграл для своей команды матч 1/4 плей-офф второго дивизиона чемпионата Аргентины невероятным броском через всю площадку под сирену.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Ferro Carril Oeste Basquet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости