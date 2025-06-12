Эмилиано Лескано выиграл матч невероятным броском через всю площадку во втором дивизионе чемпионата Аргентины

Эмилиано Лескано сотворил чудо в матче плей-офф аргентинской лиги.

Игрок «Ферро Карриль Оэсте» из Буэнос-Айреса выиграл для своей команды матч 1/4 плей-офф второго дивизиона чемпионата Аргентины невероятным броском через всю площадку под сирену.