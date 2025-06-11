Демаркус Казинс дисквалифицирован до конца сезона чемпионата Пуэрто-Рико
Демаркус Казинс получил дисциплинарное наказание.
Центровой «Гуайнабо» был удален в матче чемпионата Пуэрто-Рико и вступил в конфронтацию с болельщиками соперника.
Казинс получил дисквалификацию на весь остаток сезона («регулярка» заканчивается 30 июня), заплатит 4250 долларов и будет иметь возможность оспорить дополнительные 5750 долларов штрафа.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт BSN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости