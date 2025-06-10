Пари НН» близок к подписанию контракта с Хантером Дином
Хантер Дин близок к переходу в «Пари НН».
Клуб в ближайшее время может подписать американского форварда Хантера Дина (23 года, 208 см).
Игрок провел минувший сезон за словацкий клуб «Прьевидза», набирая в среднем 12,9 очка, 8,5 подбора и 1,3 передачи за матч.
Дин призван заменить черногорца Неманю Джуришича, который покинул «Пари НН».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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