Пари НН» близок к подписанию контракта с Хантером Дином

Хантер Дин близок к переходу в «Пари НН».

Клуб в ближайшее время может подписать американского форварда Хантера Дина (23 года, 208 см).

Игрок провел минувший сезон за словацкий клуб «Прьевидза», набирая в среднем 12,9 очка, 8,5 подбора и 1,3 передачи за матч.

Дин призван заменить черногорца Неманю Джуришича, который покинул «Пари НН».