Джейлен Уильямс: «Никогда не думаю, что это только мой третий сезон, потому что тогда могу начать искать оправдания. Я должен просто выходить и играть»

Форвард «Оклахомы» поделился мыслями после неудачного дебюта в финале.

В 1-й игре Уильямс записал на свой счет 17 очков при 6 попаданиях с 19 бросков.

В среднем по текущему плей-офф баскетболист набирает 20,2 очка (44,8% с игры, 31,5% из-за дуги), 5,6 подбора, 5,4 передачи и 1,6 перехвата.

«Я стараюсь думать о себе как о ком-то неординарном. Никогда не думаю, что это только мой третий сезон, потому что тогда могу начать искать оправдания. Я должен просто выходить и играть.

Давление – это привилегия. Так что мне нравится, когда на меня рассчитывают. Честно говоря, я чувствую, что на меня полагаются уже с прошлого года. А теперь мы здесь, в финале. Так что для меня ничего особо не изменилось», – сказал Уильямс.