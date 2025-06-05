Эксперт Крэйг Картон: «Индиана» прошла самый легкий путь, который когда-либо проходил финалист от Восточной конференции»
Эксперт Крэйг Картон раскритиковал «Пэйсерс» в эфире FS1.
«Они победили травмированную команду «Кавальерс». Они не играли с «Селтикс». И они играли с несовершенной командой «Никс».
Вы заслужили проход в финальную серию. Но вы прошли сюда, пройдя самый легкий путь, который когда-либо проходил финалист от Восточной конференции», – сказал Картон.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Breakfast Ball в соцсети X
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