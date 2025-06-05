Puma представила первую именную модель кроссовок Тайриза Хэлибертона

У Тайриза Халибертона появились первые именные кроссовки.

Компания Puma представила первую именную модель кроссовок звезды «Индианы» Тайриза Хэлибертона «Hali 1». Игрок впервые наденет их сегодня во время первого матча финальной серии НБА против «Оклахомы».

Модель должна появиться на полках магазинов в сентябре, перед началом сезона НБА-2025/26.

Халибертон также станет одним из героев второго сезона сериала Netflix «Стартовая пятерка» («Starting 5»), выход которого запланирован на октябрь.