«Хьюстон» уверен, что сможет повторить любое предложение Джабари Смиту и Тари Исону в 2026 году
«Рокетс» не торопятся продлевать контракты молодых игроков.
Организация ведет переговоры с 22-летним Джабари Смитом (12,2 + 7 подборов за 30 минут) и 24-летним Тари Исоном (12 + 6,4 подбора + 1,7 перехвата за 25 минут) о продлении их соглашений.
«Хьюстон» не стремится любым способом переподписать форвардов в это межсезонье. По сообщениям источников, клуб уверен в способности повторить любое предложение со стороны других команд в 2026 году, когда игроки станут ограниченно свободными агентами.
20-летний форвард Кэм Уитмор (9,4 + 3 подбора за 16,2 минуты) вызывает интерес у нескольких команд на рынке обменов, но стороны пока готовы продолжить сотрудничество в текущей ситуации и попробовать найти место для игрока в ротации «Рокетс».
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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