«Орландо» представил новые логотипы и форму
«Орландо» провел ребрендинг.
После 16 лет с одной и той же формой и 14 лет с одним и тем же логотипом, «Мэджик» представил масштабный ребрендинг, отдав дань уважения эпохе Шакила О’Нила и Пенни Хардуэя.
Буква «A» в «Orlando» и «Magic» была заменена на звезду. В официальном пресс-релизе говорится, что дизайн отражает чемпионские устремления команды.
Кто станет чемпионом НБА?4880 голосов
Оклахома
Индиана
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SI.com
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