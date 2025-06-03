«Орландо» представил новые логотипы и форму

«Орландо» провел ребрендинг.

После 16 лет с одной и той же формой и 14 лет с одним и тем же логотипом, «Мэджик» представил масштабный ребрендинг, отдав дань уважения эпохе Шакила О’Нила и Пенни Хардуэя.

Буква «A» в «Orlando» и «Magic» была заменена на звезду. В официальном пресс-релизе говорится, что дизайн отражает чемпионские устремления команды.