Сотрудники интернет-порталов НБА не знают, кто будет их обслуживать после прекращения отношений с Warner Bros. Discovery
Состояние цифровых платформ НБА под вопросом.
Warner Bros. Discovery Sports, владеющая TNT, официально занимается обслуживанием NBA.com, NBA TV, League Pass, NBA App и NBAGLEAGUE.com.
НБА прекращает работу с компанией по новому соглашению о телетрансляциях. Статус сотрудничества по цифровым платформам находится в состоянии неопределенности.
Сотрудники официального сайта лиги, получавшие зарплату от TNT, пока не знают, как будет происходить дальнейшая работа, и не уверены в сохранении своих должностей.
Скорее всего, поддержку сайтов и приложений возьмет на себя один из партнеров лиги по следующему соглашению – ESPN, NBC или Amazon.
Кто станет чемпионом НБА?2747 голосов
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Hoops Wire
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