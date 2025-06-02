Сотрудники интернет-порталов НБА не знают, кто будет их обслуживать после прекращения отношений с Warner Bros. Discovery

Состояние цифровых платформ НБА под вопросом.

Warner Bros. Discovery Sports, владеющая TNT, официально занимается обслуживанием NBA.com, NBA TV, League Pass, NBA App и NBAGLEAGUE.com.

НБА прекращает работу с компанией по новому соглашению о телетрансляциях. Статус сотрудничества по цифровым платформам находится в состоянии неопределенности.

Сотрудники официального сайта лиги, получавшие зарплату от TNT, пока не знают, как будет происходить дальнейшая работа, и не уверены в сохранении своих должностей.

Скорее всего, поддержку сайтов и приложений возьмет на себя один из партнеров лиги по следующему соглашению – ESPN, NBC или Amazon.