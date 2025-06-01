Пау Газоль: «Не могу сказать, что молодые европейские игроки НБА превзошли предыдущее поколение»
Пау Газоль высказался о новом поколении европейских игроков НБА.
«Я думаю, в определенном смысле молодое поколение повысило уровень. Но мне сложно сказать, что оно превзошло предыдущее поколение.
Даже когда я говорю об игроках, которые старше меня, я не считаю, что превзошел кого-либо. Я просто продолжал развивать их наследие. То, что некоторые из великих европейских игроков делают сегодня в НБА – это еще один шаг вперед. Они развивают то, что в свое время делали мы», – сказал легендарный испанский центровой.
Кто станет чемпионом НБА?2756 голосов
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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