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Женская сборная России уступила команде Беларуси во втором матче Кубка Халипского

Россиянки проиграли во втором матче турнира в Минске.

Женская сборная России уступила команде Беларуси во втором матче проходившего в Минске международного турнира «Кубок Халипского».

Россиянки выиграли турнир по сумме двух встреч, вчера они разгромили соперниц со счетом 82:61.

Кубок Халипского

Минск, Беларусь

Второй матч

Беларусь – Россия – 81:71 (19:19, 27:24, 21:19, 14:9)

БЕЛАРУСЬ: Попова (23), Бентли (16 + 6 подборов + 6 передач), Гаспер (14), Веремеенко (10 + 13 подборов), Василевич (8), Яхновец (4), Костюковец, Инкина, Бойко (все – 2), Рытикова, Лясковская, Карпук (все – 0).

РОССИЯ: Курильчук (17), Левченко (12), Эльберг (9), Майга (8 + 9 подборов), Люлина (8), Глонти (6 + 7 подборов), Третьякова (6), Пашковская (3), Сиразутдинова (2), Косу, Репникова (обе – 0).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт РФБ
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