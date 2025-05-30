Георгиос Лимниатис сменит Илиаса Папатеодору на посту главного тренера «Промитеаса»

«Промитеас» поменял главного тренера.

Георгиос Лимниатис получил место Илиаса Папатеодору.

«Промитеас» занял 4-е место в регулярном сезоне чемпионата Греции и остался на нем по итогам плей-офф, уступив АЕКу в матче за бронзу.

Лимниатис – трехкратный чемпион Греции в качестве игрока в составе «Олимпиакоса» – перешел в клуб из «Перистери». 54-летний греческий специалист будет готовить команду к дебюту в Лиге чемпионов ФИБА в следующем сезоне.