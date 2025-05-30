Георгиос Лимниатис сменит Илиаса Папатеодору на посту главного тренера «Промитеаса»
«Промитеас» поменял главного тренера.
Георгиос Лимниатис получил место Илиаса Папатеодору.
«Промитеас» занял 4-е место в регулярном сезоне чемпионата Греции и остался на нем по итогам плей-офф, уступив АЕКу в матче за бронзу.
Лимниатис – трехкратный чемпион Греции в качестве игрока в составе «Олимпиакоса» – перешел в клуб из «Перистери». 54-летний греческий специалист будет готовить команду к дебюту в Лиге чемпионов ФИБА в следующем сезоне.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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