Монтрез Харрелл останется в «Аделаиде» на следующий сезон

«Аделаида» продлила сотрудничество с Монтрезом Харреллом.

31-летний центровой (201 см) присоединился к австралийскому клубу в середине национального чемпионата для замены травмированного игрока, остался до завершения сезона и теперь подписал новый однолетний контракт.

Харрелл набирал 20,7 очка, 9,2 подбора и 1 блок-шот в среднем в 26 матчах.