Монтрез Харрелл останется в «Аделаиде» на следующий сезон
«Аделаида» продлила сотрудничество с Монтрезом Харреллом.
31-летний центровой (201 см) присоединился к австралийскому клубу в середине национального чемпионата для замены травмированного игрока, остался до завершения сезона и теперь подписал новый однолетний контракт.
Харрелл набирал 20,7 очка, 9,2 подбора и 1 блок-шот в среднем в 26 матчах.
Кто станет чемпионом НБА?859 голосов
Оклахома
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Аделаиды»
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