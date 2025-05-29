Брайан Уиндхорст: «Уникальное стечение обстоятельств может привести к безумному межсезонью»

Брайан Уиндхорст прокомментировал ожидания от лета в НБА.

«В лиге произошел затор (из-за новых правил коллективного соглашения), и некоторые команды застряли на месте. Стечение обстоятельств может привести к большому количеству движений в лиге.

Рынок свободных агентов в этом году пуст. Только у пары команд есть свободное место в платежке. Нет интересных свободных целей. Это означает, что единственной возможностью для усиления станут обмены. К тому же драфт кажется интересным. Целый ряд игроков, которые могут привлечь пристальное внимание в Топ-5-6. И в этой области есть команды, которые могут быть готовы к переговорам.

Если совместить все это, получится адское варево. Ожидаю кучу сделок. Самой безумной неделей станет период драфта. Всегда много интересного в июле, но в этом году и на драфте должны быть сумасшедшие сделки. С самого финала НБА пойдут новости. Это уникальное стечение обстоятельств.

Какие-то сделки запустят эффект домино. Сейчас сложно точно предсказать, как все сложится, но будет интересно», – заключил инсайдер ESPN.