Дэвид Адельман: «Хотим начать сезон в значительно лучшей физической форме»

Дэвид Адельман очертил ожидания от команды.

44-летний специалист официально возглавил «Наггетс».

«Открыт новым идеям. Это всегда здорово. Хочу, чтобы игроки вернулись в тренировочный лагерь с воодушевлением и интересом.

Мы хотим начать сезон в гораздо лучшей физической форме. Команды, которые резво стартуют в чемпионате, обычно остаются здоровыми к важным играм в конце.

Я максимально готов к новой роли. Опыт взаимодействия с моими наставниками (Рик Адельман, Сэм Митчелл, Фрэнк Вогель, Флип Сондерс, Майкл Мэлоун) является настоящим чит-кодом», – поделился Дэвид Адельман.