Дэвид Адельман: «Хотим начать сезон в значительно лучшей физической форме»
Дэвид Адельман очертил ожидания от команды.
44-летний специалист официально возглавил «Наггетс».
«Открыт новым идеям. Это всегда здорово. Хочу, чтобы игроки вернулись в тренировочный лагерь с воодушевлением и интересом.
Мы хотим начать сезон в гораздо лучшей физической форме. Команды, которые резво стартуют в чемпионате, обычно остаются здоровыми к важным играм в конце.
Я максимально готов к новой роли. Опыт взаимодействия с моими наставниками (Рик Адельман, Сэм Митчелл, Фрэнк Вогель, Флип Сондерс, Майкл Мэлоун) является настоящим чит-кодом», – поделился Дэвид Адельман.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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