Джейлен Уильямс не заметил окончания пресс-конференции, залипнув в телефоне
Видимо, форвард «Тандер» нашел там что-то интереснее, чем вопросы журналистов.
Его товарищ, Чет Холмгрен, поспешил покинуть помещение, как только услышал объявление об окончании.
В 4-м матче серии с «Миннесотой» Уильямс отметился 34 очками, 3 подборами, 5 передачами и 3 перехватами, а «Оклахома» одержала верх (128:126) и увеличила отрыв в серии (3-1).
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?2325 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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