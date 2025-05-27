Джейлен Уильямс не заметил окончания пресс-конференции, залипнув в телефоне

Видимо, форвард «Тандер» нашел там что-то интереснее, чем вопросы журналистов.

Его товарищ, Чет Холмгрен , поспешил покинуть помещение, как только услышал объявление об окончании.

В 4-м матче серии с «Миннесотой» Уильямс отметился 34 очками, 3 подборами, 5 передачами и 3 перехватами, а «Оклахома» одержала верх (128:126) и увеличила отрыв в серии (3-1).