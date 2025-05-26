Шарунас Ясикявичюс: «Все спрашивали, не выиграю ли я вообще, а только когда. Как будто это было неизбежно»

Главный тренер «Фенербахче» поделился эмоциями после победы в Евролиге.

Об ожиданиях

«Очевидно, я сбросил огромный груз с плеч. Столько лет быть так близко, стабильно достигать этого уровня, но не преодолевать последний барьер – это было тяжело.

Я больше не могу выигрывать титулы в качестве игрока. Как верно сказал Билли [Вассилис Спанулис], мне бы очень хотелось в эти выходные держать мяч в руках, но теперь я на тренерской позиции.

Трудно сравнивать эти ощущения, но быть чемпионом – в любой роли – это величайшее чувство в мире.

Иногда это казалось немного несправедливым. Люди спрашивали, не выиграю ли я вообще, а только когда. Как будто это было неизбежно. Но выиграть Евролигу невероятно сложно.

Игроки решают все, и да, тренеры попадают под удар, когда что-то идет не так. Но ожидания относительно меня всегда были заоблачными, и это давление было очень даже реальным».

О Найджеле Хэйс-Дэвисе

«Когда я пришел в клуб, нам пришлось прояснить ситуацию. Он был недоволен тем, как все закончилось в «Барселоне», и мы поговорили в тот же день, как я прилетел. Разговор был непростым, но честным. Я уважаю его позицию.

В баскетбольном плане его роль, думаю, не сильно изменилась после ухода Димитриса [Итудиса]. Но люди не видели, через что он проходил физически. Были тренировки, где он не мог выкладываться на 100%, но терпеливо работал – особенно в полуфинале. Это настоящая зрелость.

Благодаря своей работоспособности он стал одним из важнейших игроков в европейском баскетболе. А теперь он – чемпион Евролиги. Он это заслужил».

О Николо Мелли

«Он был абсолютно незаменим. Нам всегда был нужен игрок, способный закрывать и четвертый, и пятый номера – и Нико [Мелли] идеально подошел.

Помню наш разговор перед его подписанием. Он сказал: «Тренер, мне не важна система или роль. Я просто хочу выиграть Евролигу». Только это. И сегодня я сказал ему: «Ты пришел сюда ради этого. Поздравляю, дружище».