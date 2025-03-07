Зоран Савич рассказал о переговорах клуба с Евролигой.

Ожидается, что «Партизан» войдет в число 20 клубов, которые сыграют в сезоне-2025/26.

«Баскетбол – это больше политика, чем в спорт. Уже третий год мы ведем такие переговоры – Евролига действует как Робин Гуд наоборот: забирает у бедных и отдает богатым.

Это неустойчивая система. «Црвена Звезда» и мы вынуждены начинать сезон, будучи в минусе, но без Евролиги нам не выжить. При этом у нас нет гарантированного места, мы не имеем права голоса, хотя вносим огромный вклад в европейский баскетбол.

Да, мы тоже допустили ошибки как федерация, когда выбрали ФИБА в то время, как все остальные сделали ставку на Евролигу.

Нас называют неинтересным рынком, но цифры говорят об обратном. У нас есть зрители, традиции, атмосфера. Ложь, повторенная многократно, становится правдой. Францию называют перспективным рынком, но Евролига потеряла там миллионы – ведь никто даже не транслировал игры!

Российское телевидение платило всего 300 000 евро за показ матчей своих команд. У нас все наоборот – люди здесь живут баскетболом. Вспомните «Финал четырех» в Белграде во время пандемии, когда больше никто не хотел его принимать. Мы сделали все, чтобы спасти Евролигу в тот момент.

Ожидаем, что в ближайшие дни официально объявят решение о многолетних лицензиях. Все переговоры завершены, клубы подали свои предложения, все выглядит хорошо, и думаю, проблем не возникнет», – заявил Савич.

Клубам, не имеющим лицензию «А» Евролиги, приходится платить за участие в турнире.