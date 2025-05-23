«Нью-Йорк» обновил рекорд женской НБА по трехочковым в матче с «Чикаго»
«Либерти» реализовали 19 дальних бросков.
В матче против «Чикаго» «Нью-Йорк» исполнил 34 попытки из-за дуги (55,9%).
В истории лиги разные команды достигали отметки в 18 точных дальних бросков за игру шесть раз, причем «Либерти» были последними, кому это удалось – в прошлом сезоне против «Финикса».
Защитницы Наташа Клауд и Кеннеди Берк реализовали по 4 трехочковых каждая. Центровая Джонкель Джонс добавила 3, а защитница Сабрина Ионеску, форвард Брианна Стюарт и защитница Марине Йоханнес – по 2.
Встреча закончилась победой «Либерти» – 99:74.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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