Андрей Кириленко о возможном финале НБА: «Не думаю, что кто-то сможет обыграть «Оклахому»
Андрей Кириленко похвалил возможных финалистов сезона НБА.
«В «Индиану» я вообще не верил. Это команда-преображение. Отличный пример, что можно быть невзрачной командой и преобразиться в плей-офф. Великолепно играют.
Я не верю, что кто-то сможет обыграть эту «Оклахому». Хотя «Денвер» был очень близок, но это вопреки, а не благодаря.
«Оклахома» очень сильна в этом сезоне, в прошлом сезоне и в принципе на следующие 5-7 лет вперед, учитывая, какая у них глубина состава. Каждый игрок на своем месте. Команда, которая не выпячивается, когда растет, молодая. Очень симпатичный коллектив, и в том числе и MVP и главная звезда команды», – поделился мнением президент РФБ.
Кто станет чемпионом НБА?6808 голосов
Оклахома
Миннесота
Индиана
Нью-Йорк
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Взял Мяч»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости