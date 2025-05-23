Андрей Кириленко похвалил возможных финалистов сезона НБА.

«В «Индиану» я вообще не верил. Это команда-преображение. Отличный пример, что можно быть невзрачной командой и преобразиться в плей-офф. Великолепно играют.

Я не верю, что кто-то сможет обыграть эту «Оклахому». Хотя «Денвер» был очень близок, но это вопреки, а не благодаря.

«Оклахома» очень сильна в этом сезоне, в прошлом сезоне и в принципе на следующие 5-7 лет вперед, учитывая, какая у них глубина состава. Каждый игрок на своем месте. Команда, которая не выпячивается, когда растет, молодая. Очень симпатичный коллектив, и в том числе и MVP и главная звезда команды», – поделился мнением президент РФБ.