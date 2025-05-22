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Илья Попов: «Пока нахожусь без работы»

Илья Попов заявил, что пока является свободным агентом.

«На самом деле очень долгая дорога в Краснодар, она тяжелая. Это основное воспоминание о серии с «Локомотивом-Кубань».

Ты попрощался с «Уралмашем»?

Пока я нахожусь без работы.

Против кого было сложнее – против «Локомотива-Кубань» или против «Зенита»?

Против УНИКСа, я бы даже сказал против Джалена Рейнольдса.

Что в нем такого сложного? Он часто на тебя обижается, когда идешь в контакт с ним?

Он обидчивый да. Вы когда-нибудь упирались в стену? Вот силой против Рейнольдса никак, не продавить, только головой», – заявил Илья Попов в эфир студии Единой лиги ВТБ.

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ОклахомаОклахома-Сити
МиннесотаМиннесота
ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: VK-страница Единой лиги ВТБ
Илья Попов
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