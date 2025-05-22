Илья Попов: «Пока нахожусь без работы»
Илья Попов заявил, что пока является свободным агентом.
«На самом деле очень долгая дорога в Краснодар, она тяжелая. Это основное воспоминание о серии с «Локомотивом-Кубань».
Ты попрощался с «Уралмашем»?
Пока я нахожусь без работы.
Против кого было сложнее – против «Локомотива-Кубань» или против «Зенита»?
Против УНИКСа, я бы даже сказал против Джалена Рейнольдса.
Что в нем такого сложного? Он часто на тебя обижается, когда идешь в контакт с ним?
Он обидчивый да. Вы когда-нибудь упирались в стену? Вот силой против Рейнольдса никак, не продавить, только головой», – заявил Илья Попов в эфир студии Единой лиги ВТБ.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: VK-страница Единой лиги ВТБ
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