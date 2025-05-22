Дэвид Адельман останется на посту главного тренера «Денвера»
Дэвид Адельман продолжит руководить «Наггетс».
«Денвер» и временно исполняющий обязанности главного тренера Дэвид Адельман договорились о сделке, по которой Адельман станет следующим главным тренером команды, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
Адельман сменил Майкла Мэлоуна в концовке регулярного чемпионата, после чего «Наггетс» выиграли три оставшихся матча регулярки и серию первого раунда плей-офф у «Клипперс» со счетом 4-3. Команда остановилась в одной победе от финала Западной конференции, уступив «Оклахоме» во втором раунде (3-4).
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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