Дэвид Адельман останется на посту главного тренера «Денвера»

Дэвид Адельман продолжит руководить «Наггетс».

«Денвер » и временно исполняющий обязанности главного тренера Дэвид Адельман договорились о сделке, по которой Адельман станет следующим главным тренером команды, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Адельман сменил Майкла Мэлоуна в концовке регулярного чемпионата, после чего «Наггетс» выиграли три оставшихся матча регулярки и серию первого раунда плей-офф у «Клипперс» со счетом 4-3. Команда остановилась в одной победе от финала Западной конференции, уступив «Оклахоме» во втором раунде (3-4).