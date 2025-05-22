«Денвер» не хочет расставаться с основными игроками чемпионского состава

«Денвер» хочет сохранить основу чемпионского состава 2023 года.

«Даже при наличии Николы Йокича в качестве основного игрока, «Наггетс» все еще нуждаются в помощи. Источники говорят, что «Наггетс» не решаются расстаться с основными членами своей чемпионской команды 2023 года – Джамалом Мюррэем, Аароном Гордоном, Майклом Портером, а теперь и Кристианом Брауном. Очевидно, что Йокич никуда не уйдет», – пишет журналист Hoops Wire Сэм Эмико.