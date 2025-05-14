ЦСКА стал первым финалистом сезона Единой лиги ВТБ-2024/25

ЦСКА уверенно вышел в финал Единой лиги ВТБ.

Московский ЦСКА завершил полуфинальную серию против УНИКСа победой в Казани со счетом 76:64 (4-0) и стал первым финалистом сезона-2024/25.

Самым результативным в составе победителей стал Антон Астапкович, набравший 15 очков. Мело Тримбл отметился 12 очками и 7 передачами, Тони Джекири – 12 очками и 6 подборами, Каспер Уэйр – 12 очками и 6 передачами. В составе УНИКСа отличились Маркос Найт (16 очков и 5 подборов) и Исмаэль Бако (13 очков и 9 подборов).

Впервые в истории Единой лиги ВТБ полуфинальная серия плей-офф завершилась со счетом 4-0.

Подопечные Андреаса Пистиолиса будут бороться за чемпионство с победителем второго полуфинала «Зенит» – «Локомотив-Кубань» (2-2). УНИКС впервые за три года не сыграет в финале.