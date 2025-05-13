Джейсон Тейтум перенес операцию по поводу разрыва ахиллова сухожилия

Джейсон Тейтум получил разрыв ахиллова сухожилия.

Звездный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум перенес операцию по восстановлению порванного правого ахиллова сухожилия, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Тейтум выбыл из строя на длительный период времени.

Лидер «Селтикс» травмировался за 3 минуты до конца 4-го матча серии второго раунда плей-офф против «Нью-Йорка» (113:121, 1-3). Тейтум набрал во встрече 42 очка.