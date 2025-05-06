Трехочковый Аарона Гордона за 2,8 секунды до конца стал победным для «Денвера» в 1-й игре серии против «Оклахомы»

Встреча закончилась со счетом 121:119.

Центровой «Тандер» Чет Холмгрен смазал оба штрафных за 9,5 секунды до истечения четвертой четверти, «Оклахома» вела «+1».

«Наггетс» быстро довели мяч до Гордона , который реализовал бросок из-за дуги, выведя свою команду вперед – 121:119.

В последней атаке матча «Тандер» пришлось бросать со своей половины площадки, мяч не достиг цели.

Вторая игра серии состоится 8 мая.