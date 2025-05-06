Трехочковый Аарона Гордона за 2,8 секунды до конца стал победным для «Денвера» в 1-й игре серии против «Оклахомы»
Встреча закончилась со счетом 121:119.
Центровой «Тандер» Чет Холмгрен смазал оба штрафных за 9,5 секунды до истечения четвертой четверти, «Оклахома» вела «+1».
«Наггетс» быстро довели мяч до Гордона, который реализовал бросок из-за дуги, выведя свою команду вперед – 121:119.
В последней атаке матча «Тандер» пришлось бросать со своей половины площадки, мяч не достиг цели.
Вторая игра серии состоится 8 мая.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости