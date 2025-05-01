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Дайсон Дэниэлс стал «Самым прогрессирующим игроком» сезона-2024/25 НБА

НБА объявила победителя в номинации «Самый прогрессирующий игрок».

Персональную награду получил 22-летний защитник «Атланты» Дайсон Дэниэлс.

В свой 1-й сезон в «Хоукс» и 3-й в лиге Дэниэлс набирал 14,1 очка, 5,9 подбора, 4,4 передачи и 3 перехвата, попадая 49,3% бросков с игры и 34% из-за дуги. В предыдущем году в «Новом Орлеане» на счету защитника были 5,8 очка, 3,9 подбора, 2,7 передачи и 1,4 перехвата в среднем.

Дэниэлс стал третьим игроком в истории, улучшившим свои показатели на 8 очков, 2 подбора, 1,5 передачи и 1,5 перехвата и более за один сезон с минимум 50 матчами. Он присоединился к Майклу Рэю Ричардсону (1979/80) и Эрику Мердоку (1992/93).

Дэниэлс лидировал в сезоне по общему (229) и среднему (3) количеству перехватов и занял второе место в голосовании за «Лучшего защищающегося игрока».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
Майкл Рэй Ричардсон
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