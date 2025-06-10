Александар Везенков исключил возможность выступления за сборную Кипра
Александар Везенков опроверг слухи о возможном выступлении за сборную Кипра.
«Я люблю Кипр. Я вырос там, моя семья, моя сестра живут на Кипре, но играть за национальную сборную – это что-то несуществующее, если не считать некоторых спорадических разговоров», – сказал тяжелый форвард «Олимпиакоса».
Ранее среди стран-организаторов приближающегося Евробаскета-2025 ходили слухи, что Кипр может включить Везенкова в свою заявку на турнир.
Как котируете Тайриза Халибертона?8391 голос
В топ-5
В топ-10
В топ-15
Переоцененный он
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости