Александар Везенков исключил возможность выступления за сборную Кипра

Александар Везенков опроверг слухи о возможном выступлении за сборную Кипра.

«Я люблю Кипр. Я вырос там, моя семья, моя сестра живут на Кипре, но играть за национальную сборную – это что-то несуществующее, если не считать некоторых спорадических разговоров», – сказал тяжелый форвард «Олимпиакоса ».

Ранее среди стран-организаторов приближающегося Евробаскета-2025 ходили слухи, что Кипр может включить Везенкова в свою заявку на турнир.