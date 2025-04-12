Йокич – третий игрок в истории НБА, который набрал в среднем трипл-дабл по сезону

Центровой «Наггетс» установил очередное историческое достижение.

Помимо Йокича подобное удавалось защитнику Расселлу Уэстбруку (сезоны-2016/17, 2017/18, 2018/19, 2020/21) и члену Зала славы защитнику Оскару Робертсону (сезон-1961/62).

4-я передача Йокича в матче с «Гриззлис» стала его 700-й в сезоне. Это означает, что даже если бы он не сделал больше ни одной передачи в оставшееся время матча с «Гриззлис» и в последней игре регулярки с «Хьюстоном», то его средний показатель не смог бы опуститься ниже 10, так как встреча с «Рокетс» была бы для центрового 70-й игрой в сезоне.

Никола Йокич закончил встречу с «Мемфисом », набрав 26 очков (11 из 19 с игры, 1 из 2 из-за дуги и 3 из 7 с линии), 16 подборов и 13 передач при 5 потерях за 41 минуту на паркете. Этот трипл-дабл стал для центрового 34-м в текущем сезоне.

«Это приятно. Раньше я такого не делал. Даже не знаю, что сказать. Это здорово», – прокомментировал свое достижение Йокич после матча.

Николе Йокичу нужно набрать 47 очков в заключительном матче «Денвера » против «Хьюстона» в воскресенье, чтобы поднять свой средний показатель до 30. Если это произойдет, он станет третьим игроком в истории НБА, кому удавалось в среднем набирать 30+ очков за сезон в сочетании с трипл-даблом – до него такое покорялось только Уэстбруку и Робертсону (по одному разу).